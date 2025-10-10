Токеномика aiAPIS (APIS) Откройте для себя ключевую информацию о aiAPIS (APIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен aiAPIS (APIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aiAPIS (APIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,91K $ 10,91K $ 10,91K Общее предложение: $ 98,62M $ 98,62M $ 98,62M Оборотное предложение: $ 91,43M $ 91,43M $ 91,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,77K $ 11,77K $ 11,77K Исторический максимум: $ 0,01165608 $ 0,01165608 $ 0,01165608 Исторический минимум: $ 0,0001076 $ 0,0001076 $ 0,0001076 Текущая цена: $ 0,00011934 $ 0,00011934 $ 0,00011934 Узнайте больше о цене aiAPIS (APIS) Купить APIS сейчас!

Информация о aiAPIS (APIS) aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model. Официальный сайт: https://aiapis.trade

Токеномика aiAPIS (APIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aiAPIS (APIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APIS, изучите текущую цену APIS!

Прогноз цены APIS Хотите узнать, куда может двигаться APIS? Наша страница прогноза цены APIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APIS прямо сейчас!

