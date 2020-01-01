Токеномика AI Crystal Node (AICRYNODE) Откройте для себя ключевую информацию о AI Crystal Node (AICRYNODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Crystal Node (AICRYNODE) The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Официальный сайт: https://crynode.com/ Купить AICRYNODE сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Crystal Node (AICRYNODE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Crystal Node (AICRYNODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Общее предложение: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Оборотное предложение: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Исторический максимум: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AI Crystal Node (AICRYNODE)

Токеномика AI Crystal Node (AICRYNODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Crystal Node (AICRYNODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AICRYNODE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AICRYNODE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AICRYNODE, изучите текущую цену AICRYNODE!

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