Токеномика AgentAlgo (AGENT) Откройте для себя ключевую информацию о AgentAlgo (AGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgentAlgo (AGENT) AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

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Токеномика и анализ цен AgentAlgo (AGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentAlgo (AGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Общее предложение: $ 20,96M $ 20,96M $ 20,96M Оборотное предложение: $ 20,96M $ 20,96M $ 20,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Исторический максимум: $ 1,34 $ 1,34 $ 1,34 Исторический минимум: $ 0,02553433 $ 0,02553433 $ 0,02553433 Текущая цена: $ 0,191137 $ 0,191137 $ 0,191137 Узнайте больше о цене AgentAlgo (AGENT)

Токеномика AgentAlgo (AGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgentAlgo (AGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT, изучите текущую цену AGENT!

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