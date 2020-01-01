Токеномика aBTC (ABTC) Откройте для себя ключевую информацию о aBTC (ABTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о aBTC (ABTC) Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Официальный сайт: https://www.echo-protocol.xyz Купить ABTC сейчас!

Токеномика и анализ цен aBTC (ABTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aBTC (ABTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 289,03M $ 289,03M $ 289,03M Общее предложение: $ 2,69K $ 2,69K $ 2,69K Оборотное предложение: $ 2,69K $ 2,69K $ 2,69K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 289,03M $ 289,03M $ 289,03M Исторический максимум: $ 112 862 $ 112 862 $ 112 862 Исторический минимум: $ 60 786 $ 60 786 $ 60 786 Текущая цена: $ 107 625 $ 107 625 $ 107 625 Узнайте больше о цене aBTC (ABTC)

Токеномика aBTC (ABTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aBTC (ABTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABTC, изучите текущую цену ABTC!

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