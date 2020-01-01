Токеномика ABDS Token (ABDS)

Токеномика ABDS Token (ABDS)

Откройте для себя ключевую информацию о ABDS Token (ABDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

Официальный сайт:
https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/
Whitepaper:
https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf

Токеномика и анализ цен ABDS Token (ABDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABDS Token (ABDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,06K
$ 29,06K$ 29,06K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 14,82M
$ 14,82M$ 14,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 196,06K
$ 196,06K$ 196,06K
Исторический максимум:
$ 1,36
$ 1,36$ 1,36
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0019606
$ 0,0019606$ 0,0019606

Токеномика ABDS Token (ABDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ABDS Token (ABDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ABDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ABDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABDS, изучите текущую цену ABDS!

Прогноз цены ABDS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.