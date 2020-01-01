Токеномика ABDS Token (ABDS) Откройте для себя ключевую информацию о ABDS Token (ABDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ABDS Token (ABDS) Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Официальный сайт: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Whitepaper: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf Купить ABDS сейчас!

Токеномика и анализ цен ABDS Token (ABDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABDS Token (ABDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,06K $ 29,06K $ 29,06K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 14,82M $ 14,82M $ 14,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 196,06K $ 196,06K $ 196,06K Исторический максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0019606 $ 0,0019606 $ 0,0019606 Узнайте больше о цене ABDS Token (ABDS)

Токеномика ABDS Token (ABDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ABDS Token (ABDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABDS, изучите текущую цену ABDS!

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