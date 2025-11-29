Что такое ATV808

Токеномика и анализ цен aarna atv 808 (ATV808) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aarna atv 808 (ATV808), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,91K $ 38,91K $ 38,91K Общее предложение: $ 405,60 $ 405,60 $ 405,60 Оборотное предложение: $ 405,60 $ 405,60 $ 405,60 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,91K $ 38,91K $ 38,91K Исторический максимум: $ 185,98 $ 185,98 $ 185,98 Исторический минимум: $ 82,2 $ 82,2 $ 82,2 Текущая цена: $ 95,7 $ 95,7 $ 95,7 Узнайте больше о цене aarna atv 808 (ATV808) Купить ATV808 сейчас!

Информация о aarna atv 808 (ATV808) Официальный сайт: https://www.aarna.ai Whitepaper: https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

Токеномика aarna atv 808 (ATV808): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aarna atv 808 (ATV808) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATV808, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATV808. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATV808, изучите текущую цену ATV808!

Прогноз цены ATV808 Хотите узнать, куда может двигаться ATV808? Наша страница прогноза цены ATV808 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ATV808 прямо сейчас!

