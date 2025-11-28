Что такое AFI 802V2

Токеномика и анализ цен aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aarna afi 802v2 (AFI 802V2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,78K $ 72,78K $ 72,78K Общее предложение: $ 1,84K $ 1,84K $ 1,84K Оборотное предложение: $ 1,84K $ 1,84K $ 1,84K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,78K $ 72,78K $ 72,78K Исторический максимум: $ 79,25 $ 79,25 $ 79,25 Исторический минимум: $ 33,61 $ 33,61 $ 33,61 Текущая цена: $ 39,62 $ 39,62 $ 39,62 Узнайте больше о цене aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Купить AFI 802V2 сейчас!

Информация о aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Официальный сайт: https://www.aarna.ai/ Whitepaper: https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

Токеномика aarna afi 802v2 (AFI 802V2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aarna afi 802v2 (AFI 802V2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFI 802V2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFI 802V2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFI 802V2, изучите текущую цену AFI 802V2!

Прогноз цены AFI 802V2 Хотите узнать, куда может двигаться AFI 802V2? Наша страница прогноза цены AFI 802V2 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AFI 802V2 прямо сейчас!

