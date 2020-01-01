Токеномика zkSwap Finance (ZF) Откройте для себя ключевую информацию о zkSwap Finance (ZF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkSwap Finance (ZF) zkSwap Finance является ведущей DEX и первой платформой Swap to Earn DeFi в экосистеме zkSync Era. Она является новатором уникальной модели поощрения, которая вознаграждает как поставщиков ликвидности, так и трейдеров. Официальный сайт: https://zkswap.finance/ Whitepaper: https://docs.zkswap.finance/ Обозреватель блоков: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Купить ZF сейчас!

Токеномика и анализ цен zkSwap Finance (ZF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkSwap Finance (ZF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,18M $ 1,18M $ 1,18M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 550,43M $ 550,43M $ 550,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,000182139809719544 $ 0,000182139809719544 $ 0,000182139809719544 Текущая цена: $ 0,00215 $ 0,00215 $ 0,00215 Узнайте больше о цене zkSwap Finance (ZF)

Токеномика zkSwap Finance (ZF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkSwap Finance (ZF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZF, изучите текущую цену ZF!

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