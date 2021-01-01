Токеномика xx network (XX)
Информация о xx network (XX)
Сеть xx состоит из быстрой, недорогой, готовой к квантованию цепочки блоков первого уровня и самой приватной коммуникационной сети в мире. Проект был основан криптографом Дэвидом Чаумом, крестным отцом цифровой валюты и технологии конфиденциальности. Используя xxDK, любое приложение или блокчейн может направлять свой трафик через коммуникационный уровень сети xx и обеспечивать конфиденциальность с защитой метаданных и сквозное шифрование с квантовой защитой для своих транзакций. Мобильное приложение xx messenger — это первый в мире децентрализованный мессенджер с квантовой защитой и сквозным шифрованием. Доступный в крупных магазинах приложений, производительность мессенджера xx уже привлекает ежедневных пользователей в более чем 65 странах. Сеть xx использует номинированный Proof-of-Stake (nPoS), чтобы стимулировать всех держателей монет запускать и выбирать узлы, а также участвовать в управлении платформы через цепочку DAO. Сеть xx была запущена в ноябре 2021 года. Всего в течение следующих 5 лет будет выпущено 1 миллиард монет с использованием дефляционного механизма, такого как сжигание монет.
Токеномика и анализ цен xx network (XX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене xx network (XX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика xx network (XX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики xx network (XX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XX, изучите текущую цену XX!
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1 XX = 0,0201 USD