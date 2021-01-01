Токеномика xx network (XX) Откройте для себя ключевую информацию о xx network (XX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xx network (XX) Сеть xx состоит из быстрой, недорогой, готовой к квантованию цепочки блоков первого уровня и самой приватной коммуникационной сети в мире. Проект был основан криптографом Дэвидом Чаумом, крестным отцом цифровой валюты и технологии конфиденциальности. Используя xxDK, любое приложение или блокчейн может направлять свой трафик через коммуникационный уровень сети xx и обеспечивать конфиденциальность с защитой метаданных и сквозное шифрование с квантовой защитой для своих транзакций. Мобильное приложение xx messenger — это первый в мире децентрализованный мессенджер с квантовой защитой и сквозным шифрованием. Доступный в крупных магазинах приложений, производительность мессенджера xx уже привлекает ежедневных пользователей в более чем 65 странах. Сеть xx использует номинированный Proof-of-Stake (nPoS), чтобы стимулировать всех держателей монет запускать и выбирать узлы, а также участвовать в управлении платформы через цепочку DAO. Сеть xx была запущена в ноябре 2021 года. Всего в течение следующих 5 лет будет выпущено 1 миллиард монет с использованием дефляционного механизма, такого как сжигание монет. Официальный сайт: https://xx.network/ Whitepaper: https://xx.network/whitepapers/ Обозреватель блоков: https://explorer.xx.network/ Купить XX сейчас!

Токеномика и анализ цен xx network (XX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xx network (XX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,77 $ 0,77 $ 0,77 Исторический минимум: $ 0,01314729076489246 $ 0,01314729076489246 $ 0,01314729076489246 Текущая цена: $ 0,0201 $ 0,0201 $ 0,0201 Узнайте больше о цене xx network (XX)

Токеномика xx network (XX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xx network (XX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XX, изучите текущую цену XX!

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