Токеномика xx network (XX)

Токеномика xx network (XX)

Откройте для себя ключевую информацию о xx network (XX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о xx network (XX)

Сеть xx состоит из быстрой, недорогой, готовой к квантованию цепочки блоков первого уровня и самой приватной коммуникационной сети в мире. Проект был основан криптографом Дэвидом Чаумом, крестным отцом цифровой валюты и технологии конфиденциальности. Используя xxDK, любое приложение или блокчейн может направлять свой трафик через коммуникационный уровень сети xx и обеспечивать конфиденциальность с защитой метаданных и сквозное шифрование с квантовой защитой для своих транзакций. Мобильное приложение xx messenger — это первый в мире децентрализованный мессенджер с квантовой защитой и сквозным шифрованием. Доступный в крупных магазинах приложений, производительность мессенджера xx уже привлекает ежедневных пользователей в более чем 65 странах. Сеть xx использует номинированный Proof-of-Stake (nPoS), чтобы стимулировать всех держателей монет запускать и выбирать узлы, а также участвовать в управлении платформы через цепочку DAO. Сеть xx была запущена в ноябре 2021 года. Всего в течение следующих 5 лет будет выпущено 1 миллиард монет с использованием дефляционного механизма, такого как сжигание монет.

Официальный сайт:
https://xx.network/
Whitepaper:
https://xx.network/whitepapers/
Обозреватель блоков:
https://explorer.xx.network/

Токеномика и анализ цен xx network (XX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xx network (XX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,77
$ 0,77$ 0,77
Исторический минимум:
$ 0,01314729076489246
$ 0,01314729076489246$ 0,01314729076489246
Текущая цена:
$ 0,0201
$ 0,0201$ 0,0201

Токеномика xx network (XX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xx network (XX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XX, изучите текущую цену XX!

Как купить XX

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История цены xx network (XX)

Анализ истории цены XX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.