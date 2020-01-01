Токеномика XRPaynet (XRPAYNET) Откройте для себя ключевую информацию о XRPaynet (XRPAYNET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XRPaynet (XRPAYNET) XRPayNet переопределяет отраслевой стандарт финансовых транзакций. Проект облегчит конвертацию потребительских криптовалютных платежей, производимую предприятиям, в предпочитаемую валюту. Проект позволяет делать это с помощью своей карты и мобильного приложения, что даст возможность предприятиям продолжать использовать существующие системы обработки платежей, и сделает процесс крипто-фиатной оплаты беспрепятственным. Официальный сайт: https://xrpaynet.com/ Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Купить XRPAYNET сейчас!

Токеномика и анализ цен XRPaynet (XRPAYNET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XRPaynet (XRPAYNET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 206,07K $ 206,07K $ 206,07K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,61B $ 5,61B $ 5,61B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00821 $ 0,00821 $ 0,00821 Исторический минимум: $ 0,000026473342262861 $ 0,000026473342262861 $ 0,000026473342262861 Текущая цена: $ 0,00003671 $ 0,00003671 $ 0,00003671 Узнайте больше о цене XRPaynet (XRPAYNET)

Токеномика XRPaynet (XRPAYNET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XRPaynet (XRPAYNET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRPAYNET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRPAYNET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRPAYNET, изучите текущую цену XRPAYNET!

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