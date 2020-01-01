Токеномика Chainge (XCHNG) Откройте для себя ключевую информацию о Chainge (XCHNG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chainge (XCHNG) $XCHNG (Chainge Token) служит собственным токеном Chainge, ведущего поставщика межсетевых агрегированных DEX и мостовой инфраструктуры. Под руководством таких лидеров отрасли, как Наджам Кидвай, Деджун Цянь и Майк Лемпресс, Chainge продвигает совместимость и DeFi на шаг вперед. Его миссия — предоставить пользователям возможность беспрепятственной межсетевой торговли любым токеном в любой цепочке. Опираясь на надежную мостовую инфраструктуру DCRM, Chainge в настоящее время обеспечивает безопасные транзакции через 55 блокчейнов с помощью универсального мобильного кошелька с самостоятельным хранением и веб-торговой платформы, совокупный объем торгов которых в настоящее время превысил 1 миллиард долларов. Официальный сайт: https://www.chainge.finance/ Whitepaper: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Обозреватель блоков: http://fsnex.com Купить XCHNG сейчас!

Токеномика и анализ цен Chainge (XCHNG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chainge (XCHNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 474,05M $ 474,05M $ 474,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,20M $ 4,20M $ 4,20M Исторический максимум: $ 0,27548 $ 0,27548 $ 0,27548 Исторический минимум: $ 0,002746726382630724 $ 0,002746726382630724 $ 0,002746726382630724 Текущая цена: $ 0,0035 $ 0,0035 $ 0,0035 Узнайте больше о цене Chainge (XCHNG)

Токеномика Chainge (XCHNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chainge (XCHNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCHNG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCHNG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCHNG, изучите текущую цену XCHNG!

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