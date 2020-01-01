Токеномика Chainge (XCHNG)
Информация о Chainge (XCHNG)
$XCHNG (Chainge Token) служит собственным токеном Chainge, ведущего поставщика межсетевых агрегированных DEX и мостовой инфраструктуры. Под руководством таких лидеров отрасли, как Наджам Кидвай, Деджун Цянь и Майк Лемпресс, Chainge продвигает совместимость и DeFi на шаг вперед. Его миссия — предоставить пользователям возможность беспрепятственной межсетевой торговли любым токеном в любой цепочке. Опираясь на надежную мостовую инфраструктуру DCRM, Chainge в настоящее время обеспечивает безопасные транзакции через 55 блокчейнов с помощью универсального мобильного кошелька с самостоятельным хранением и веб-торговой платформы, совокупный объем торгов которых в настоящее время превысил 1 миллиард долларов.
Токеномика и анализ цен Chainge (XCHNG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chainge (XCHNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Chainge (XCHNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Chainge (XCHNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XCHNG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XCHNG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCHNG, изучите текущую цену XCHNG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 XCHNG = 0,0035 USD