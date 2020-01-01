Токеномика Chainge (XCHNG)

Токеномика Chainge (XCHNG)

Откройте для себя ключевую информацию о Chainge (XCHNG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) служит собственным токеном Chainge, ведущего поставщика межсетевых агрегированных DEX и мостовой инфраструктуры. Под руководством таких лидеров отрасли, как Наджам Кидвай, Деджун Цянь и Майк Лемпресс, Chainge продвигает совместимость и DeFi на шаг вперед. Его миссия — предоставить пользователям возможность беспрепятственной межсетевой торговли любым токеном в любой цепочке. Опираясь на надежную мостовую инфраструктуру DCRM, Chainge в настоящее время обеспечивает безопасные транзакции через 55 блокчейнов с помощью универсального мобильного кошелька с самостоятельным хранением и веб-торговой платформы, совокупный объем торгов которых в настоящее время превысил 1 миллиард долларов.

Официальный сайт:
https://www.chainge.finance/
Whitepaper:
https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/
Обозреватель блоков:
http://fsnex.com

Токеномика и анализ цен Chainge (XCHNG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chainge (XCHNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M
Общее предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Оборотное предложение:
$ 474,05M
$ 474,05M$ 474,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,20M
$ 4,20M$ 4,20M
Исторический максимум:
$ 0,27548
$ 0,27548$ 0,27548
Исторический минимум:
$ 0,002746726382630724
$ 0,002746726382630724$ 0,002746726382630724
Текущая цена:
$ 0,0035
$ 0,0035$ 0,0035

Токеномика Chainge (XCHNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chainge (XCHNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCHNG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCHNG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCHNG, изучите текущую цену XCHNG!

Как купить XCHNG

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История цены Chainge (XCHNG)

Анализ истории цены XCHNG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XCHNG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.