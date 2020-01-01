Токеномика XCAD Network (XCAD) Откройте для себя ключевую информацию о XCAD Network (XCAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XCAD Network (XCAD) XCAD Network — это платформа токенизации и NFT для создателей контента. Это позволяет создателям выпускать собственные токены фанатов и вознаграждать своих зрителей прямо на YouTube за потребление их контента. Официальный сайт: https://xcadnetwork.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Купить XCAD сейчас!

Токеномика и анализ цен XCAD Network (XCAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XCAD Network (XCAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 47,73M $ 47,73M $ 47,73M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,10628 $ 9,10628 $ 9,10628 Исторический минимум: $ 0,030651188714610915 $ 0,030651188714610915 $ 0,030651188714610915 Текущая цена: $ 0,03067 $ 0,03067 $ 0,03067 Узнайте больше о цене XCAD Network (XCAD)

Токеномика XCAD Network (XCAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XCAD Network (XCAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCAD, изучите текущую цену XCAD!

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