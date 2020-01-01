Токеномика XCAD Network (XCAD)

Токеномика XCAD Network (XCAD)

Откройте для себя ключевую информацию о XCAD Network (XCAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о XCAD Network (XCAD)

XCAD Network — это платформа токенизации и NFT для создателей контента. Это позволяет создателям выпускать собственные токены фанатов и вознаграждать своих зрителей прямо на YouTube за потребление их контента.

Официальный сайт:
https://xcadnetwork.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

Токеномика и анализ цен XCAD Network (XCAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XCAD Network (XCAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 47,73M
$ 47,73M$ 47,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9,10628
$ 9,10628$ 9,10628
Исторический минимум:
$ 0,030651188714610915
$ 0,030651188714610915$ 0,030651188714610915
Текущая цена:
$ 0,03067
$ 0,03067$ 0,03067

Токеномика XCAD Network (XCAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XCAD Network (XCAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCAD, изучите текущую цену XCAD!

Как купить XCAD

Заинтересованы в добавлении XCAD Network (XCAD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XCAD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены XCAD Network (XCAD)

Анализ истории цены XCAD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XCAD

Хотите узнать, куда может двигаться XCAD? Наша страница прогноза цены XCAD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.