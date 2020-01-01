Токеномика The Winkyverse (WNK) Откройте для себя ключевую информацию о The Winkyverse (WNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Winkyverse (WNK) WinkyVerse — первая глобальная образовательная игра, которая стимулирует познавательные способности, навыки, знания и социальное взаимодействие детей. Официальный сайт: https://www.winkyverse.io/ Whitepaper: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Купить WNK сейчас!

Токеномика и анализ цен The Winkyverse (WNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Winkyverse (WNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 642,63K $ 642,63K $ 642,63K Общее предложение: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B Оборотное предложение: $ 5,50B $ 5,50B $ 5,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 759,85K $ 759,85K $ 759,85K Исторический максимум: $ 0,0249 $ 0,0249 $ 0,0249 Исторический минимум: $ 0,000111013062352955 $ 0,000111013062352955 $ 0,000111013062352955 Текущая цена: $ 0,0001169 $ 0,0001169 $ 0,0001169 Узнайте больше о цене The Winkyverse (WNK)

Токеномика The Winkyverse (WNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Winkyverse (WNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNK, изучите текущую цену WNK!

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