Токеномика The Winkyverse (WNK)

Токеномика The Winkyverse (WNK)

Откройте для себя ключевую информацию о The Winkyverse (WNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Winkyverse (WNK)

WinkyVerse — первая глобальная образовательная игра, которая стимулирует познавательные способности, навыки, знания и социальное взаимодействие детей.

Официальный сайт:
https://www.winkyverse.io/
Whitepaper:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

Токеномика и анализ цен The Winkyverse (WNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Winkyverse (WNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 642,63K
$ 642,63K$ 642,63K
Общее предложение:
$ 6,50B
$ 6,50B$ 6,50B
Оборотное предложение:
$ 5,50B
$ 5,50B$ 5,50B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 759,85K
$ 759,85K$ 759,85K
Исторический максимум:
$ 0,0249
$ 0,0249$ 0,0249
Исторический минимум:
$ 0,000111013062352955
$ 0,000111013062352955$ 0,000111013062352955
Текущая цена:
$ 0,0001169
$ 0,0001169$ 0,0001169

Токеномика The Winkyverse (WNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Winkyverse (WNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNK, изучите текущую цену WNK!

Как купить WNK

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История цены The Winkyverse (WNK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.