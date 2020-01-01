Токеномика Witnet (WIT) Откройте для себя ключевую информацию о Witnet (WIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Witnet (WIT) Протокол Witnet позволяет смарт-контрактам реализовать свой истинный потенциал, предоставляя им доступ ко всем видам ценных наборов данных, а также надежно подтверждая и доставляя эту информацию благодаря надежным криптоэкономическим гарантиям. Официальный сайт: https://witnet.io Whitepaper: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://witnet.network Купить WIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Witnet (WIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Witnet (WIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Исторический максимум: $ 0,021685 $ 0,021685 $ 0,021685 Исторический минимум: $ 0,00054390074853324 $ 0,00054390074853324 $ 0,00054390074853324 Текущая цена: $ 0,000631 $ 0,000631 $ 0,000631 Узнайте больше о цене Witnet (WIT)

Токеномика Witnet (WIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Witnet (WIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIT, изучите текущую цену WIT!

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