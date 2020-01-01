Токеномика WINR Protocol (WINR) Откройте для себя ключевую информацию о WINR Protocol (WINR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WINR Protocol (WINR) WINR - это инфраструктура, позволяющая операторам игрового фронтенда и игровым провайдерам создавать децентрализованные, надежные и прозрачные продукты. Официальный сайт: https://winr.games/ Whitepaper: https://docs.winr.games/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Купить WINR сейчас!

Токеномика и анализ цен WINR Protocol (WINR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WINR Protocol (WINR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 910,44M $ 910,44M $ 910,44M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,05M $ 6,05M $ 6,05M Исторический максимум: $ 0,0838 $ 0,0838 $ 0,0838 Исторический минимум: $ 0,005229759691518996 $ 0,005229759691518996 $ 0,005229759691518996 Текущая цена: $ 0,00665 $ 0,00665 $ 0,00665 Узнайте больше о цене WINR Protocol (WINR)

Токеномика WINR Protocol (WINR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WINR Protocol (WINR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WINR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WINR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINR, изучите текущую цену WINR!

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