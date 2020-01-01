Токеномика WEMIX (WEMIX)

Токеномика WEMIX (WEMIX)

Откройте для себя ключевую информацию о WEMIX (WEMIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

Официальный сайт:
http://wemix.com/
Whitepaper:
https://docs.wemix.com/v/en/
Обозреватель блоков:
https://wemixscan.com/

Токеномика и анализ цен WEMIX (WEMIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WEMIX (WEMIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 158,75M
$ 158,75M$ 158,75M
Общее предложение:
$ 590,00M
$ 590,00M$ 590,00M
Оборотное предложение:
$ 422,98M
$ 422,98M$ 422,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 221,43M
$ 221,43M$ 221,43M
Исторический максимум:
$ 23,6726
$ 23,6726$ 23,6726
Исторический минимум:
$ 0,12754054
$ 0,12754054$ 0,12754054
Текущая цена:
$ 0,3753
$ 0,3753$ 0,3753

Токеномика WEMIX (WEMIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WEMIX (WEMIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEMIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEMIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEMIX, изучите текущую цену WEMIX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.