Токеномика WEMIX (WEMIX) Откройте для себя ключевую информацию о WEMIX (WEMIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WEMIX (WEMIX) WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%). Официальный сайт: http://wemix.com/ Whitepaper: https://docs.wemix.com/v/en/ Обозреватель блоков: https://wemixscan.com/ Купить WEMIX сейчас!

Токеномика и анализ цен WEMIX (WEMIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WEMIX (WEMIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,75M $ 158,75M $ 158,75M Общее предложение: $ 590,00M $ 590,00M $ 590,00M Оборотное предложение: $ 422,98M $ 422,98M $ 422,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 221,43M $ 221,43M $ 221,43M Исторический максимум: $ 23,6726 $ 23,6726 $ 23,6726 Исторический минимум: $ 0,12754054 $ 0,12754054 $ 0,12754054 Текущая цена: $ 0,3753 $ 0,3753 $ 0,3753 Узнайте больше о цене WEMIX (WEMIX)

Токеномика WEMIX (WEMIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WEMIX (WEMIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEMIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEMIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEMIX, изучите текущую цену WEMIX!

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