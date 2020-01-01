Токеномика Dasha (VVAIFU) Откройте для себя ключевую информацию о Dasha (VVAIFU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dasha (VVAIFU) vvaifu.fun – это стартовая площадка для автономных агентов ончейн. Единый центр, где создатели могут запустить ИИ-агента за считанные секунды. $VVAIFU – это токен первого ИИ-агента, запущенного на нашей платформе, Dasha. Официальный сайт: https://vvaifu.fun/ Whitepaper: https://docs.vvaifu.fun/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Купить VVAIFU сейчас!

Токеномика и анализ цен Dasha (VVAIFU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dasha (VVAIFU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 993,30M $ 993,30M $ 993,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Исторический максимум: $ 0,24012 $ 0,24012 $ 0,24012 Исторический минимум: $ 0,00002140115072816 $ 0,00002140115072816 $ 0,00002140115072816 Текущая цена: $ 0,002378 $ 0,002378 $ 0,002378 Узнайте больше о цене Dasha (VVAIFU)

Токеномика Dasha (VVAIFU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dasha (VVAIFU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VVAIFU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VVAIFU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VVAIFU, изучите текущую цену VVAIFU!

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