Токеномика Dasha (VVAIFU)

Токеномика Dasha (VVAIFU)

Откройте для себя ключевую информацию о Dasha (VVAIFU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dasha (VVAIFU)

vvaifu.fun – это стартовая площадка для автономных агентов ончейн. Единый центр, где создатели могут запустить ИИ-агента за считанные секунды. $VVAIFU – это токен первого ИИ-агента, запущенного на нашей платформе, Dasha.

Официальный сайт:
https://vvaifu.fun/
Whitepaper:
https://docs.vvaifu.fun/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8

Токеномика и анализ цен Dasha (VVAIFU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dasha (VVAIFU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Общее предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
Оборотное предложение:
$ 993,30M
$ 993,30M$ 993,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,38M
$ 2,38M$ 2,38M
Исторический максимум:
$ 0,24012
$ 0,24012$ 0,24012
Исторический минимум:
$ 0,00002140115072816
$ 0,00002140115072816$ 0,00002140115072816
Текущая цена:
$ 0,002378
$ 0,002378$ 0,002378

Токеномика Dasha (VVAIFU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dasha (VVAIFU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VVAIFU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VVAIFU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VVAIFU, изучите текущую цену VVAIFU!

Как купить VVAIFU

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История цены Dasha (VVAIFU)

Анализ истории цены VVAIFU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VVAIFU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.