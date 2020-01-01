Токеномика Voxies (VOXEL) Откройте для себя ключевую информацию о Voxies (VOXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voxies (VOXEL) VOXEL - это внутриигровая валюта и токен вознаграждения Voxie Tactics, пошаговой ролевой игры, которая работает в сети Polygon. Это бесплатная игра на основе блокчейна, игроки собирают игровых персонажей, называемых Voxies, которые выпускаются в виде NFT на блокчейне Ethereum. Официальный сайт: https://voxies.io/ Whitepaper: https://whitepaper.voxies.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Купить VOXEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Voxies (VOXEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voxies (VOXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,44M $ 11,44M $ 11,44M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 243,13M $ 243,13M $ 243,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,12M $ 14,12M $ 14,12M Исторический максимум: $ 0,2966 $ 0,2966 $ 0,2966 Исторический минимум: $ 0,020168643452961734 $ 0,020168643452961734 $ 0,020168643452961734 Текущая цена: $ 0,04706 $ 0,04706 $ 0,04706 Узнайте больше о цене Voxies (VOXEL)

Токеномика Voxies (VOXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voxies (VOXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOXEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOXEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOXEL, изучите текущую цену VOXEL!

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