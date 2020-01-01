Токеномика Voxies (VOXEL)

Токеномика Voxies (VOXEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Voxies (VOXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Voxies (VOXEL)

VOXEL - это внутриигровая валюта и токен вознаграждения Voxie Tactics, пошаговой ролевой игры, которая работает в сети Polygon. Это бесплатная игра на основе блокчейна, игроки собирают игровых персонажей, называемых Voxies, которые выпускаются в виде NFT на блокчейне Ethereum.

Официальный сайт:
https://voxies.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.voxies.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f

Токеномика и анализ цен Voxies (VOXEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voxies (VOXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,44M
$ 11,44M$ 11,44M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 243,13M
$ 243,13M$ 243,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,12M
$ 14,12M$ 14,12M
Исторический максимум:
$ 0,2966
$ 0,2966$ 0,2966
Исторический минимум:
$ 0,020168643452961734
$ 0,020168643452961734$ 0,020168643452961734
Текущая цена:
$ 0,04706
$ 0,04706$ 0,04706

Токеномика Voxies (VOXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Voxies (VOXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VOXEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VOXEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOXEL, изучите текущую цену VOXEL!

Как купить VOXEL

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История цены Voxies (VOXEL)

Анализ истории цены VOXEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VOXEL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.