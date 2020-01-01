Токеномика VoluMint (VMINT) Откройте для себя ключевую информацию о VoluMint (VMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VoluMint (VMINT) VoluMint предоставляет децентрализованный сервис автоматического маркетинга с использованием ИИ. Официальный сайт: https://volumint.io Whitepaper: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195 Купить VMINT сейчас!

Токеномика и анализ цен VoluMint (VMINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VoluMint (VMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 761.40K $ 761.40K $ 761.40K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Исторический максимум: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Исторический минимум: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Текущая цена: $ 0.001379 $ 0.001379 $ 0.001379 Узнайте больше о цене VoluMint (VMINT)

Токеномика VoluMint (VMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VoluMint (VMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VMINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VMINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VMINT, изучите текущую цену VMINT!

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