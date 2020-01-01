Токеномика VoluMint (VMINT)

Токеномика VoluMint (VMINT)

Откройте для себя ключевую информацию о VoluMint (VMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о VoluMint (VMINT)

VoluMint предоставляет децентрализованный сервис автоматического маркетинга с использованием ИИ.

Официальный сайт:
https://volumint.io
Whitepaper:
https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195

Токеномика и анализ цен VoluMint (VMINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VoluMint (VMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 761.40K
$ 761.40K$ 761.40K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 552.14M
$ 552.14M$ 552.14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
Исторический максимум:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Исторический минимум:
$ 0.000895414007360376
$ 0.000895414007360376$ 0.000895414007360376
Текущая цена:
$ 0.001379
$ 0.001379$ 0.001379

Токеномика VoluMint (VMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VoluMint (VMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VMINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VMINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VMINT, изучите текущую цену VMINT!

Как купить VMINT

Заинтересованы в добавлении VoluMint (VMINT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VMINT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены VoluMint (VMINT)

Анализ истории цены VMINT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VMINT

Хотите узнать, куда может двигаться VMINT? Наша страница прогноза цены VMINT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.