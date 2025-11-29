Что такое VMC

Токеномика VMS Classic (VMC) Откройте для себя ключевую информацию о VMS Classic (VMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен VMS Classic (VMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VMS Classic (VMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,50B $ 41,50B $ 41,50B Исторический максимум: $ 2 687 $ 2 687 $ 2 687 Исторический минимум: $ 90,29799806154868 $ 90,29799806154868 $ 90,29799806154868 Текущая цена: $ 82,99 $ 82,99 $ 82,99 Узнайте больше о цене VMS Classic (VMC) Купить VMC сейчас!

Информация о VMS Classic (VMC) VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future. VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future. Официальный сайт: https://www.vmsclassic.com Whitepaper: https://www.vmsclassic.com/VehicleMiningClassic_WP(EN).pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x009ba50496d2b0936c5bdf299db2f7e0d6e10469

Токеномика VMS Classic (VMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VMS Classic (VMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VMC, изучите текущую цену VMC!

Как купить VMC Заинтересованы в добавлении VMS Classic (VMC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VMC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить VMC на MEXC прямо сейчас! История цены VMS Classic (VMC) Анализ истории цены VMC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VMC прямо сейчас! Прогноз цены VMC Хотите узнать, куда может двигаться VMC? Наша страница прогноза цены VMC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VMC прямо сейчас!

