Токеномика Velora (VLR) Откройте для себя ключевую информацию о Velora (VLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Velora (VLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velora (VLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,35M $ 12,35M $ 12,35M Исторический максимум: $ 0,07155 $ 0,07155 $ 0,07155 Исторический минимум: $ 0,005750561694060795 $ 0,005750561694060795 $ 0,005750561694060795 Текущая цена: $ 0,006177 $ 0,006177 $ 0,006177 Узнайте больше о цене Velora (VLR) Купить VLR сейчас!

Информация о Velora (VLR) Velora DEX – это кроссчейн-протокол, ориентированный на намерения, который обработал более 125 млрд долларов торгового объема, предоставляя DeFi-«голубым фишкам», таким как Aave, Morpho и Pendle, безопасный, эффективный и масштабируемый уровень исполнения. Официальный сайт: https://www.velora.xyz/ Whitepaper: https://docs.velora.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4e107a0000DB66f0E9Fd2039288Bf811dD1f9c74

Токеномика Velora (VLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Velora (VLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VLR, изучите текущую цену VLR!

Как купить VLR Заинтересованы в добавлении Velora (VLR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VLR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить VLR на MEXC прямо сейчас! История цены Velora (VLR) Анализ истории цены VLR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VLR прямо сейчас! Прогноз цены VLR Хотите узнать, куда может двигаться VLR? Наша страница прогноза цены VLR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VLR прямо сейчас!

