Что такое UOMI

Токеномика UOMI (UOMI) Откройте для себя ключевую информацию о UOMI (UOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен UOMI (UOMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UOMI (UOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 4,92B $ 4,92B $ 4,92B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,78M $ 7,78M $ 7,78M Исторический максимум: $ 0,005001 $ 0,005001 $ 0,005001 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001581 $ 0,001581 $ 0,001581 Узнайте больше о цене UOMI (UOMI) Купить UOMI сейчас!

Информация о UOMI (UOMI) UOMI – это первое решение 1 уровня, созданное для безопасности вычислений ИИ и неудержимых агентов, которые думают, действуют, торгуют и развиваются без участия человека. UOMI – это первое решение 1 уровня, созданное для безопасности вычислений ИИ и неудержимых агентов, которые думают, действуют, торгуют и развиваются без участия человека. Официальный сайт: https://uomi.ai/ Whitepaper: https://uomi.ai/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x3628d69aa2d66E9efE95Ab1267d440dEc24389B6

Токеномика UOMI (UOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UOMI (UOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UOMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UOMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UOMI, изучите текущую цену UOMI!

Как купить UOMI Заинтересованы в добавлении UOMI (UOMI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UOMI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить UOMI на MEXC прямо сейчас! История цены UOMI (UOMI) Анализ истории цены UOMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены UOMI прямо сейчас! Прогноз цены UOMI Хотите узнать, куда может двигаться UOMI? Наша страница прогноза цены UOMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UOMI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!