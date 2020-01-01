Токеномика UBU (UBU)

Токеномика UBU (UBU)

Откройте для себя ключевую информацию о UBU (UBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UBU (UBU)

Первая в Африке Метавселенная Africarare - это будущее смешанной реальности на основе искусственного интеллекта. Ориентируясь на Африку и сообщества по всему миру, Africarare стремится создать инклюзивную платформу, которая позволит людям, брендам и сообществам раскрыть свой потенциал. Сочетая технологии искусственного интеллекта и смешанной реальности, Africarare обеспечивает иммерсивный и интерактивный опыт, который преодолевает географические границы. Платформа позволяет пользователям общаться, сотрудничать и исследовать новые возможности в динамичной цифровой среде.

Официальный сайт:
https://www.playubu.ai/
Whitepaper:
https://litepaper.africarare.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9

Токеномика и анализ цен UBU (UBU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UBU (UBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,21M
$ 17,21M$ 17,21M
Исторический максимум:
$ 0,14084
$ 0,14084$ 0,14084
Исторический минимум:
$ 0,016814719768017482
$ 0,016814719768017482$ 0,016814719768017482
Текущая цена:
$ 0,01721
$ 0,01721$ 0,01721

Токеномика UBU (UBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UBU (UBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UBU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UBU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBU, изучите текущую цену UBU!

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История цены UBU (UBU)

Анализ истории цены UBU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.