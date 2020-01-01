Токеномика UBU (UBU) Откройте для себя ключевую информацию о UBU (UBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UBU (UBU) Первая в Африке Метавселенная Africarare - это будущее смешанной реальности на основе искусственного интеллекта. Ориентируясь на Африку и сообщества по всему миру, Africarare стремится создать инклюзивную платформу, которая позволит людям, брендам и сообществам раскрыть свой потенциал. Сочетая технологии искусственного интеллекта и смешанной реальности, Africarare обеспечивает иммерсивный и интерактивный опыт, который преодолевает географические границы. Платформа позволяет пользователям общаться, сотрудничать и исследовать новые возможности в динамичной цифровой среде. Официальный сайт: https://www.playubu.ai/ Whitepaper: https://litepaper.africarare.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Купить UBU сейчас!

Токеномика и анализ цен UBU (UBU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UBU (UBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,21M $ 17,21M $ 17,21M Исторический максимум: $ 0,14084 $ 0,14084 $ 0,14084 Исторический минимум: $ 0,016814719768017482 $ 0,016814719768017482 $ 0,016814719768017482 Текущая цена: $ 0,01721 $ 0,01721 $ 0,01721 Узнайте больше о цене UBU (UBU)

Токеномика UBU (UBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UBU (UBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBU, изучите текущую цену UBU!

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