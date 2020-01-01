Токеномика Tradetomato (TTM)

Токеномика Tradetomato (TTM)

Откройте для себя ключевую информацию о Tradetomato (TTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Tradetomato (TTM)

Tradetomato — это платформа автоматизации торговли и портфеля нового поколения, призванная по-новому взглянуть на то, как вы управляете своими криптофинансами. Tradetomato, основанная на токене Tradetomato (TTM) и оснащенная ядром, построенным на искусственном интеллекте и машинном обучении, позволяет любому, от новичков до опытных трейдеров, автоматизировать свой крипто-портфель в кошельках, биржах и финансовых криптосервисах.

Официальный сайт:
https://www.tradetomato.com/
Whitepaper:
https://documentation.tradetomato.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0

Токеномика и анализ цен Tradetomato (TTM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradetomato (TTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 266,67K
$ 266,67K$ 266,67K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 80,64M
$ 80,64M$ 80,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
Исторический максимум:
$ 0,078
$ 0,078$ 0,078
Исторический минимум:
$ 0,002211006898964172
$ 0,002211006898964172$ 0,002211006898964172
Текущая цена:
$ 0,003307
$ 0,003307$ 0,003307

Токеномика Tradetomato (TTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tradetomato (TTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TTM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TTM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTM, изучите текущую цену TTM!

Как купить TTM

Заинтересованы в добавлении Tradetomato (TTM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TTM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Tradetomato (TTM)

Анализ истории цены TTM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TTM

Хотите узнать, куда может двигаться TTM? Наша страница прогноза цены TTM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.