Токеномика Tradetomato (TTM) Откройте для себя ключевую информацию о Tradetomato (TTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tradetomato (TTM) Tradetomato — это платформа автоматизации торговли и портфеля нового поколения, призванная по-новому взглянуть на то, как вы управляете своими криптофинансами. Tradetomato, основанная на токене Tradetomato (TTM) и оснащенная ядром, построенным на искусственном интеллекте и машинном обучении, позволяет любому, от новичков до опытных трейдеров, автоматизировать свой крипто-портфель в кошельках, биржах и финансовых криптосервисах. Официальный сайт: https://www.tradetomato.com/ Whitepaper: https://documentation.tradetomato.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Купить TTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Tradetomato (TTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradetomato (TTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 266,67K $ 266,67K $ 266,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 80,64M $ 80,64M $ 80,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Исторический максимум: $ 0,078 $ 0,078 $ 0,078 Исторический минимум: $ 0,002211006898964172 $ 0,002211006898964172 $ 0,002211006898964172 Текущая цена: $ 0,003307 $ 0,003307 $ 0,003307 Узнайте больше о цене Tradetomato (TTM)

Токеномика Tradetomato (TTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tradetomato (TTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTM, изучите текущую цену TTM!

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