Токеномика Dejitaru Tsuka (TSUKA) Откройте для себя ключевую информацию о Dejitaru Tsuka (TSUKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dejitaru Tsuka (TSUKA) TSUKA — это децентрализованное сообщество, сосредоточенное на медитации, размышлениях и исследованиях. TSUKA поощряет позитивные настроения сообщества посредством изучения философских, медитативных и духовных идей.. Официальный сайт: https://tsuka.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Купить TSUKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Dejitaru Tsuka (TSUKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dejitaru Tsuka (TSUKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1597 $ 0,1597 $ 0,1597 Исторический минимум: $ 0,002343424462156912 $ 0,002343424462156912 $ 0,002343424462156912 Текущая цена: $ 0,003246 $ 0,003246 $ 0,003246 Узнайте больше о цене Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Токеномика Dejitaru Tsuka (TSUKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dejitaru Tsuka (TSUKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSUKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSUKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSUKA, изучите текущую цену TSUKA!

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