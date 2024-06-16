Токеномика TRUST AI (TRT)
Информация о TRUST AI (TRT)
Trust AI — это инновационная блокчейн-платформа, созданная для революционизации децентрализованных экосистем с помощью решений на базе искусственного интеллекта. С акцентом на инструменты без кода, создание смарт-контрактов без сложности и масштабируемые технологии, Trust AI предоставляет возможность частным лицам и бизнесам легко внедрять блокчейн. Среди передовых функций платформы — безопасный блокчейн, децентрализованная биржа (DEX), инструменты для создания NFT и кросс-чейн совместимость, направленные на повышение доступности, безопасности и эффективности в ландшафте Web3.
Токеномика и анализ цен TRUST AI (TRT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUST AI (TRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TRUST AI (TRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TRUST AI (TRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TRT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TRT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRT, изучите текущую цену TRT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TRT = 0,6595 USD