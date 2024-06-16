Токеномика TRUST AI (TRT) Откройте для себя ключевую информацию о TRUST AI (TRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRUST AI (TRT) Trust AI — это инновационная блокчейн-платформа, созданная для революционизации децентрализованных экосистем с помощью решений на базе искусственного интеллекта. С акцентом на инструменты без кода, создание смарт-контрактов без сложности и масштабируемые технологии, Trust AI предоставляет возможность частным лицам и бизнесам легко внедрять блокчейн. Среди передовых функций платформы — безопасный блокчейн, децентрализованная биржа (DEX), инструменты для создания NFT и кросс-чейн совместимость, направленные на повышение доступности, безопасности и эффективности в ландшафте Web3. Официальный сайт: https://trust-ai.io/ Whitepaper: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Купить TRT сейчас!

Токеномика и анализ цен TRUST AI (TRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUST AI (TRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,80M $ 3,80M $ 3,80M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 12 $ 12 $ 12 Исторический минимум: $ 0,004986070176975496 $ 0,004986070176975496 $ 0,004986070176975496 Текущая цена: $ 0,6595 $ 0,6595 $ 0,6595 Узнайте больше о цене TRUST AI (TRT)

Токеномика TRUST AI (TRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRUST AI (TRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRT, изучите текущую цену TRT!

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