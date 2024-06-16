Токеномика TRUST AI (TRT)

Токеномика TRUST AI (TRT)

Откройте для себя ключевую информацию о TRUST AI (TRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TRUST AI (TRT)

Trust AI — это инновационная блокчейн-платформа, созданная для революционизации децентрализованных экосистем с помощью решений на базе искусственного интеллекта. С акцентом на инструменты без кода, создание смарт-контрактов без сложности и масштабируемые технологии, Trust AI предоставляет возможность частным лицам и бизнесам легко внедрять блокчейн. Среди передовых функций платформы — безопасный блокчейн, децентрализованная биржа (DEX), инструменты для создания NFT и кросс-чейн совместимость, направленные на повышение доступности, безопасности и эффективности в ландшафте Web3.

Официальный сайт:
https://trust-ai.io/
Whitepaper:
https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

Токеномика и анализ цен TRUST AI (TRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUST AI (TRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,51M
$ 2,51M$ 2,51M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,80M
$ 3,80M$ 3,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 12
$ 12$ 12
Исторический минимум:
$ 0,004986070176975496
$ 0,004986070176975496$ 0,004986070176975496
Текущая цена:
$ 0,6595
$ 0,6595$ 0,6595

Токеномика TRUST AI (TRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TRUST AI (TRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRT, изучите текущую цену TRT!

Как купить TRT

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История цены TRUST AI (TRT)

Анализ истории цены TRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.