Токеномика Tri Sigma (TRISIG) Откройте для себя ключевую информацию о Tri Sigma (TRISIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tri Sigma (TRISIG) Tri Sigma – это ИИ-агент, который призван расширить границы ИИ по четырем развивающимся направлениям: Обучение, анализ, общение и действия, которые помогут людям принимать решения на криптовалютном рынке. Официальный сайт: https://trisigma.ai/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Купить TRISIG сейчас!

Токеномика и анализ цен Tri Sigma (TRISIG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tri Sigma (TRISIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09531 $ 0,09531 $ 0,09531 Исторический минимум: $ 0,000130744931900812 $ 0,000130744931900812 $ 0,000130744931900812 Текущая цена: $ 0,001489 $ 0,001489 $ 0,001489 Узнайте больше о цене Tri Sigma (TRISIG)

Токеномика Tri Sigma (TRISIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tri Sigma (TRISIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRISIG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRISIG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRISIG, изучите текущую цену TRISIG!

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