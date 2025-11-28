Токеномика Trillions (TRILLIONS)

Токеномика Trillions (TRILLIONS)

Откройте для себя ключевую информацию о Trillions (TRILLIONS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:49:17 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Trillions (TRILLIONS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trillions (TRILLIONS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,89M
$ 1,89M$ 1,89M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0018858
$ 0,0018858$ 0,0018858

Информация о Trillions (TRILLIONS)

Официальный слоган @Plasma

Обозреватель блоков:
https://plasmascan.to/token/0x92A01Ab7317Ac318b39b00EB6704ba56F0245D7a

Токеномика Trillions (TRILLIONS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trillions (TRILLIONS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRILLIONS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRILLIONS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRILLIONS, изучите текущую цену TRILLIONS!

Как купить TRILLIONS

Заинтересованы в добавлении Trillions (TRILLIONS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRILLIONS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Trillions (TRILLIONS)

Анализ истории цены TRILLIONS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRILLIONS

Хотите узнать, куда может двигаться TRILLIONS? Наша страница прогноза цены TRILLIONS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»