Токеномика и анализ цен Trillions (TRILLIONS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trillions (TRILLIONS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0018858 $ 0,0018858 $ 0,0018858 Узнайте больше о цене Trillions (TRILLIONS) Купить TRILLIONS сейчас!

Информация о Trillions (TRILLIONS) Официальный слоган @Plasma Официальный слоган @Plasma Обозреватель блоков: https://plasmascan.to/token/0x92A01Ab7317Ac318b39b00EB6704ba56F0245D7a

Токеномика Trillions (TRILLIONS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trillions (TRILLIONS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRILLIONS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRILLIONS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRILLIONS, изучите текущую цену TRILLIONS!

Как купить TRILLIONS Заинтересованы в добавлении Trillions (TRILLIONS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRILLIONS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TRILLIONS на MEXC прямо сейчас! История цены Trillions (TRILLIONS) Анализ истории цены TRILLIONS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRILLIONS прямо сейчас! Прогноз цены TRILLIONS Хотите узнать, куда может двигаться TRILLIONS? Наша страница прогноза цены TRILLIONS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TRILLIONS прямо сейчас!

