Токеномика TPRO Network (TPRO)

Токеномика TPRO Network (TPRO)

Откройте для себя ключевую информацию о TPRO Network (TPRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TPRO Network (TPRO)

TPRO Network стремится сделать токеномику великой. Основанная Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network строит блокчейн-сеть для приложений в экономике web3 и предоставляет сообществам, основателям и венчурным фондам стек для создания и использования пуленепробиваемых экономических систем, позволяя им принимать решения, основанные на данных.

Официальный сайт:
https://tpro.network
Whitepaper:
https://doc.tpro.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

Токеномика и анализ цен TPRO Network (TPRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TPRO Network (TPRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,60M
$ 2,60M$ 2,60M
Исторический максимум:
$ 0,0254
$ 0,0254$ 0,0254
Исторический минимум:
$ 0,001508614715744856
$ 0,001508614715744856$ 0,001508614715744856
Текущая цена:
$ 0,002252
$ 0,002252$ 0,002252

Токеномика TPRO Network (TPRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TPRO Network (TPRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TPRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TPRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TPRO, изучите текущую цену TPRO!

Как купить TPRO

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История цены TPRO Network (TPRO)

Анализ истории цены TPRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TPRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.