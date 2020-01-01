Токеномика TPRO Network (TPRO) Откройте для себя ключевую информацию о TPRO Network (TPRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TPRO Network (TPRO) TPRO Network стремится сделать токеномику великой. Основанная Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network строит блокчейн-сеть для приложений в экономике web3 и предоставляет сообществам, основателям и венчурным фондам стек для создания и использования пуленепробиваемых экономических систем, позволяя им принимать решения, основанные на данных. Официальный сайт: https://tpro.network Whitepaper: https://doc.tpro.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 Купить TPRO сейчас!

Токеномика и анализ цен TPRO Network (TPRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TPRO Network (TPRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,60M $ 2,60M $ 2,60M Исторический максимум: $ 0,0254 $ 0,0254 $ 0,0254 Исторический минимум: $ 0,001508614715744856 $ 0,001508614715744856 $ 0,001508614715744856 Текущая цена: $ 0,002252 $ 0,002252 $ 0,002252 Узнайте больше о цене TPRO Network (TPRO)

Токеномика TPRO Network (TPRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TPRO Network (TPRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TPRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TPRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TPRO, изучите текущую цену TPRO!

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