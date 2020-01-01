Токеномика Trac Network (TNK) Откройте для себя ключевую информацию о Trac Network (TNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trac Network (TNK) Trac Core - это универсальный инструмент, предназначенный для экосистемы Bitcoin. Он упрощает доступ к данным Bitcoin, получая обновления из блокчейна, систематически сортируя их и предоставляя для поиска и анализа через API. Помимо индексатора, Trac Core служит оракулом для Bitcoin, устанавливая надежную связь с внешним миром за пределами блокчейна. По сути, это ваш Chainlink для экосистемы Bitcoin. Официальный сайт: https://trac.network/ Обозреватель блоков: https://unisat.io/brc20/trac Купить TNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Trac Network (TNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trac Network (TNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,52M $ 6,52M $ 6,52M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,52M $ 6,52M $ 6,52M Исторический максимум: $ 2,61 $ 2,61 $ 2,61 Исторический минимум: $ 0,002123294088625495 $ 0,002123294088625495 $ 0,002123294088625495 Текущая цена: $ 0,3103 $ 0,3103 $ 0,3103 Узнайте больше о цене Trac Network (TNK)

Токеномика Trac Network (TNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trac Network (TNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TNK, изучите текущую цену TNK!

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