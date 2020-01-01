Токеномика Tajir Tech Hub (TJRM)

Токеномика Tajir Tech Hub (TJRM)

Откройте для себя ключевую информацию о Tajir Tech Hub (TJRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub революционизирует глобальную оптовую торговлю с помощью своей блокчейн-платформы, которая соединяет производителей, поставщиков и предпринимателей с помощью искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Токен TJRM подпитывает нашу экосистему, обеспечивая безопасность транзакций, ускоренную проверку и эксклюзивные преимущества для пользователей.

Официальный сайт:
https://www.tajirtechhub.com/
Whitepaper:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Токеномика и анализ цен Tajir Tech Hub (TJRM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tajir Tech Hub (TJRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,15M
$ 14,15M$ 14,15M
Общее предложение:
$ 750,00M
$ 750,00M$ 750,00M
Оборотное предложение:
$ 644,96M
$ 644,96M$ 644,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,46M
$ 16,46M$ 16,46M
Исторический максимум:
$ 0,17
$ 0,17$ 0,17
Исторический минимум:
$ 0,007358454037918626
$ 0,007358454037918626$ 0,007358454037918626
Текущая цена:
$ 0,021945
$ 0,021945$ 0,021945

Токеномика Tajir Tech Hub (TJRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tajir Tech Hub (TJRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TJRM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TJRM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TJRM, изучите текущую цену TJRM!

Как купить TJRM

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История цены Tajir Tech Hub (TJRM)

Анализ истории цены TJRM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TJRM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.