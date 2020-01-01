Токеномика Tajir Tech Hub (TJRM) Откройте для себя ключевую информацию о Tajir Tech Hub (TJRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tajir Tech Hub (TJRM) Tajir Tech Hub революционизирует глобальную оптовую торговлю с помощью своей блокчейн-платформы, которая соединяет производителей, поставщиков и предпринимателей с помощью искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Токен TJRM подпитывает нашу экосистему, обеспечивая безопасность транзакций, ускоренную проверку и эксклюзивные преимущества для пользователей. Официальный сайт: https://www.tajirtechhub.com/ Whitepaper: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Купить TJRM сейчас!

Токеномика и анализ цен Tajir Tech Hub (TJRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tajir Tech Hub (TJRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,15M $ 14,15M $ 14,15M Общее предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Оборотное предложение: $ 644,96M $ 644,96M $ 644,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,46M $ 16,46M $ 16,46M Исторический максимум: $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 Исторический минимум: $ 0,007358454037918626 $ 0,007358454037918626 $ 0,007358454037918626 Текущая цена: $ 0,021945 $ 0,021945 $ 0,021945 Узнайте больше о цене Tajir Tech Hub (TJRM)

Токеномика Tajir Tech Hub (TJRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tajir Tech Hub (TJRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TJRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TJRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TJRM, изучите текущую цену TJRM!

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