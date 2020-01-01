Токеномика TAO Inu (TAONU) Откройте для себя ключевую информацию о TAO Inu (TAONU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAO Inu (TAONU) TAONU - это децентрализованный мем-токен, работающий на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20. Вдохновленный принципами даосизма и инновационными технологиями сети Bittensor, TAONU стремится стать чем-то большим, чем просто мем-токен, внося значимый вклад в экосистему Bittensor и более широкое криптопространство. Официальный сайт: https://www.taoinu.com Whitepaper: https://www.taoinu.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Купить TAONU сейчас!

Токеномика и анализ цен TAO Inu (TAONU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAO Inu (TAONU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Исторический максимум: $ 0,03494 $ 0,03494 $ 0,03494 Исторический минимум: $ 0,00001806850517064 $ 0,00001806850517064 $ 0,00001806850517064 Текущая цена: $ 0,001283 $ 0,001283 $ 0,001283 Узнайте больше о цене TAO Inu (TAONU)

Токеномика TAO Inu (TAONU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAO Inu (TAONU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAONU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAONU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAONU, изучите текущую цену TAONU!

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