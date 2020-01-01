Токеномика TAO Inu (TAONU)

Токеномика TAO Inu (TAONU)

Откройте для себя ключевую информацию о TAO Inu (TAONU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TAO Inu (TAONU)

TAONU - это децентрализованный мем-токен, работающий на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20. Вдохновленный принципами даосизма и инновационными технологиями сети Bittensor, TAONU стремится стать чем-то большим, чем просто мем-токен, внося значимый вклад в экосистему Bittensor и более широкое криптопространство.

Официальный сайт:
https://www.taoinu.com
Whitepaper:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

Токеномика и анализ цен TAO Inu (TAONU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAO Inu (TAONU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M
Исторический максимум:
$ 0,03494
$ 0,03494$ 0,03494
Исторический минимум:
$ 0,00001806850517064
$ 0,00001806850517064$ 0,00001806850517064
Текущая цена:
$ 0,001283
$ 0,001283$ 0,001283

Токеномика TAO Inu (TAONU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAO Inu (TAONU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAONU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAONU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAONU, изучите текущую цену TAONU!

Как купить TAONU

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История цены TAO Inu (TAONU)

Анализ истории цены TAONU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.