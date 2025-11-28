Токеномика Switchboard (SWTCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Switchboard (SWTCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:02:46 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Switchboard (SWTCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Switchboard (SWTCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,93M

Общее предложение:
$ 1,00B

Оборотное предложение:
$ 171,61M

FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 46,19M

Исторический максимум:
$ 0,2007

Исторический минимум:
$ 0,03728261071219721

Текущая цена:
$ 0,04619


Информация о Switchboard (SWTCH)

Switchboard – это универсальный оракул, позволяющий пользователям без надобности для разрешений создавать быстрые, настраиваемые и проверяемые потоки данных для приложений web3 и DeFi.

Официальный сайт:
https://switchboard.foundation/
Whitepaper:
https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Токеномика Switchboard (SWTCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Switchboard (SWTCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWTCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWTCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWTCH, изучите текущую цену SWTCH!

