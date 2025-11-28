Что такое SWTCH

Токеномика Switchboard (SWTCH)

Токеномика и анализ цен Switchboard (SWTCH)
Рыночная капитализация: $ 7,93M
Общее предложение: $ 1,00B
Оборотное предложение: $ 171,61M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,19M
Исторический максимум: $ 0,2007
Исторический минимум: $ 0,03728261071219721
Текущая цена: $ 0,04619

Информация о Switchboard (SWTCH)
Switchboard – это универсальный оракул, позволяющий пользователям без надобности для разрешений создавать быстрые, настраиваемые и проверяемые потоки данных для приложений web3 и DeFi.
Официальный сайт: https://switchboard.foundation/
Whitepaper: https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Токеномика Switchboard (SWTCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Switchboard (SWTCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение: Максимальное количество токенов SWTCH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWTCH.
FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

История цены Switchboard (SWTCH)
Анализ истории цены SWTCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены SWTCH
Наша страница прогноза цены SWTCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

