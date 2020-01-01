Токеномика SyncVault (SVTS)

Токеномика SyncVault (SVTS)

Откройте для себя ключевую информацию о SyncVault (SVTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SyncVault (SVTS)

SyncVault – это передовой протокол SocialFi, разработанный для расширения возможностей и вознаграждения сообществ художников, создателей и брендов. Участвуя во взаимодействии с сообществом, участники могут «Участвовать, чтобы зарабатывать», способствуя развитию совместной экосистемы, в которой все получают выгоду. Благодаря прозрачным стимулам и инновационным механизмам вовлечения SyncVault гарантирует, что вклад будет признан и вознагражден, создавая процветающую взаимовыгодную среду для всех. Присоединяйтесь к SyncVault, чтобы изменить то, как сообщества соединяются, растут и процветают вместе.

Официальный сайт:
www.syncvault.com
Whitepaper:
https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt
Обозреватель блоков:
https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

Токеномика и анализ цен SyncVault (SVTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SyncVault (SVTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 348,05M
$ 348,05M$ 348,05M
Исторический максимум:
$ 0,45075
$ 0,45075$ 0,45075
Исторический минимум:
$ 0,03146446041021334
$ 0,03146446041021334$ 0,03146446041021334
Текущая цена:
$ 0,34805
$ 0,34805$ 0,34805

Токеномика SyncVault (SVTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SyncVault (SVTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SVTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SVTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SVTS, изучите текущую цену SVTS!

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История цены SyncVault (SVTS)

Анализ истории цены SVTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.