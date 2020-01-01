Токеномика SyncVault (SVTS) Откройте для себя ключевую информацию о SyncVault (SVTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SyncVault (SVTS) SyncVault – это передовой протокол SocialFi, разработанный для расширения возможностей и вознаграждения сообществ художников, создателей и брендов. Участвуя во взаимодействии с сообществом, участники могут «Участвовать, чтобы зарабатывать», способствуя развитию совместной экосистемы, в которой все получают выгоду. Благодаря прозрачным стимулам и инновационным механизмам вовлечения SyncVault гарантирует, что вклад будет признан и вознагражден, создавая процветающую взаимовыгодную среду для всех. Присоединяйтесь к SyncVault, чтобы изменить то, как сообщества соединяются, растут и процветают вместе. Официальный сайт: www.syncvault.com Whitepaper: https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt Обозреватель блоков: https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e Купить SVTS сейчас!

Токеномика и анализ цен SyncVault (SVTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SyncVault (SVTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 348,05M $ 348,05M $ 348,05M Исторический максимум: $ 0,45075 $ 0,45075 $ 0,45075 Исторический минимум: $ 0,03146446041021334 $ 0,03146446041021334 $ 0,03146446041021334 Текущая цена: $ 0,34805 $ 0,34805 $ 0,34805 Узнайте больше о цене SyncVault (SVTS)

Токеномика SyncVault (SVTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SyncVault (SVTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SVTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SVTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SVTS, изучите текущую цену SVTS!

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