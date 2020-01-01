Токеномика SakuraUnitedPlatform (SUP1) Откройте для себя ключевую информацию о SakuraUnitedPlatform (SUP1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SakuraUnitedPlatform (SUP1) SAKURA GUILD GAMES - это гильдия, основанная японцами, и мы ежедневно прилагаем все усилия, чтобы искренне и терпеливо добиваться своей цели. Мы будем продолжать стремиться к тому, чтобы стать гильдией, которой доверяют и любят все. Официальный сайт: https://sakura-sup.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Купить SUP1 сейчас!

Токеномика и анализ цен SakuraUnitedPlatform (SUP1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SakuraUnitedPlatform (SUP1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,05737 $ 0,05737 $ 0,05737 Узнайте больше о цене SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Токеномика SakuraUnitedPlatform (SUP1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SakuraUnitedPlatform (SUP1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUP1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUP1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUP1, изучите текущую цену SUP1!

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