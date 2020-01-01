Токеномика Niza Global (NIZA) Откройте для себя ключевую информацию о Niza Global (NIZA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Niza Global (NIZA) Niza Global Coin (NIZA), токен блокчейна Ethereum (ERC20), является собственной цифровой валютой экосистемы. Он облегчает транзакции внутри платформы Niza Global Global и служит каналом обмена, расчетной единицей и средством сбережения. Официальный сайт: https://niza.io/ Whitepaper: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Купить NIZA сейчас!

Токеномика и анализ цен Niza Global (NIZA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Niza Global (NIZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 524,38K $ 524,38K $ 524,38K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,69B $ 7,69B $ 7,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 681,90K $ 681,90K $ 681,90K Исторический максимум: $ 0,045 $ 0,045 $ 0,045 Исторический минимум: $ 0,000041056269446749 $ 0,000041056269446749 $ 0,000041056269446749 Текущая цена: $ 0,00006819 $ 0,00006819 $ 0,00006819 Узнайте больше о цене Niza Global (NIZA)

Токеномика Niza Global (NIZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Niza Global (NIZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIZA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIZA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIZA, изучите текущую цену NIZA!

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