Токеномика StarLink (STARL)
Информация о StarLink (STARL)
STARL - это первый на 100% принадлежащий сообществу децентрализованный проект виртуального пространства. $STARL - это токен управления экосистемой Starl. Покупайте, продавайте и обменивайте виртуальные спутники, космические корабли и земли, исследуя Солнечную систему.
Токеномика и анализ цен StarLink (STARL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarLink (STARL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика StarLink (STARL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики StarLink (STARL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STARL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STARL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARL, изучите текущую цену STARL!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 STARL = 0,0000004253 USD