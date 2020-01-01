Токеномика StarLink (STARL) Откройте для себя ключевую информацию о StarLink (STARL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StarLink (STARL) STARL - это первый на 100% принадлежащий сообществу децентрализованный проект виртуального пространства. $STARL - это токен управления экосистемой Starl. Покупайте, продавайте и обменивайте виртуальные спутники, космические корабли и земли, исследуя Солнечную систему. Официальный сайт: https://www.starlproject.com/ Whitepaper: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Купить STARL сейчас!

Токеномика и анализ цен StarLink (STARL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarLink (STARL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: $ 9,98T $ 9,98T $ 9,98T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,25M $ 4,25M $ 4,25M Исторический максимум: $ 0,00008903 $ 0,00008903 $ 0,00008903 Исторический минимум: $ 0,00000032954322983 $ 0,00000032954322983 $ 0,00000032954322983 Текущая цена: $ 0,0000004253 $ 0,0000004253 $ 0,0000004253 Узнайте больше о цене StarLink (STARL)

Токеномика StarLink (STARL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarLink (STARL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARL, изучите текущую цену STARL!

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