Токеномика StarLink (STARL)

Токеномика StarLink (STARL)

Откройте для себя ключевую информацию о StarLink (STARL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о StarLink (STARL)

STARL - это первый на 100% принадлежащий сообществу децентрализованный проект виртуального пространства. $STARL - это токен управления экосистемой Starl. Покупайте, продавайте и обменивайте виртуальные спутники, космические корабли и земли, исследуя Солнечную систему.

Официальный сайт:
https://www.starlproject.com/
Whitepaper:
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

Токеномика и анализ цен StarLink (STARL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarLink (STARL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,24M
$ 4,24M$ 4,24M
Общее предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
Оборотное предложение:
$ 9,98T
$ 9,98T$ 9,98T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,25M
$ 4,25M$ 4,25M
Исторический максимум:
$ 0,00008903
$ 0,00008903$ 0,00008903
Исторический минимум:
$ 0,00000032954322983
$ 0,00000032954322983$ 0,00000032954322983
Текущая цена:
$ 0,0000004253
$ 0,0000004253$ 0,0000004253

Токеномика StarLink (STARL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StarLink (STARL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STARL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STARL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARL, изучите текущую цену STARL!

Как купить STARL

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История цены StarLink (STARL)

Анализ истории цены STARL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены STARL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.