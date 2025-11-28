Что такое STARHEROES

Токеномика и анализ цен StarHeroes (STARHEROES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarHeroes (STARHEROES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 597,51K $ 597,51K $ 597,51K Общее предложение: $ 566,22M $ 566,22M $ 566,22M Оборотное предложение: $ 221,14M $ 221,14M $ 221,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Исторический максимум: $ 1,3 $ 1,3 $ 1,3 Исторический минимум: $ 0,002622978678803446 $ 0,002622978678803446 $ 0,002622978678803446 Текущая цена: $ 0,002702 $ 0,002702 $ 0,002702 Узнайте больше о цене StarHeroes (STARHEROES) Купить STARHEROES сейчас!

Информация о StarHeroes (STARHEROES) Представляем StarHeroes от STAR Studio - новаторскую web3-игру, выходящую за рамки традиционных космических шутеров. Благодаря поддержке GameSwift, гранту Microsoft и ведущим специалистам из Cyberpunk2077, The Witcher и Ubisoft, StarHeroes становится первым в истории многопользовательским космическим шутером, созданным для киберспорта. Представляем StarHeroes от STAR Studio - новаторскую web3-игру, выходящую за рамки традиционных космических шутеров. Благодаря поддержке GameSwift, гранту Microsoft и ведущим специалистам из Cyberpunk2077, The Witcher и Ubisoft, StarHeroes становится первым в истории многопользовательским космическим шутером, созданным для киберспорта. Официальный сайт: https://starheroes.community/ Whitepaper: https://wiki.starheroes.community/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Токеномика StarHeroes (STARHEROES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarHeroes (STARHEROES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARHEROES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARHEROES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARHEROES, изучите текущую цену STARHEROES!

Как купить STARHEROES Заинтересованы в добавлении StarHeroes (STARHEROES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STARHEROES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить STARHEROES на MEXC прямо сейчас! История цены StarHeroes (STARHEROES) Анализ истории цены STARHEROES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены STARHEROES прямо сейчас! Прогноз цены STARHEROES Хотите узнать, куда может двигаться STARHEROES? Наша страница прогноза цены STARHEROES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STARHEROES прямо сейчас!

