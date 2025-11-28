Токеномика StarHeroes (STARHEROES)

Токеномика StarHeroes (STARHEROES)

Откройте для себя ключевую информацию о StarHeroes (STARHEROES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:02:20 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен StarHeroes (STARHEROES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarHeroes (STARHEROES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 597,51K
Общее предложение:
$ 566,22M
Оборотное предложение:
$ 221,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,89M
Исторический максимум:
$ 1,3
Исторический минимум:
$ 0,002622978678803446
Текущая цена:
$ 0,002702
Информация о StarHeroes (STARHEROES)

Представляем StarHeroes от STAR Studio - новаторскую web3-игру, выходящую за рамки традиционных космических шутеров. Благодаря поддержке GameSwift, гранту Microsoft и ведущим специалистам из Cyberpunk2077, The Witcher и Ubisoft, StarHeroes становится первым в истории многопользовательским космическим шутером, созданным для киберспорта.

Официальный сайт:
https://starheroes.community/
Whitepaper:
https://wiki.starheroes.community/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Токеномика StarHeroes (STARHEROES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StarHeroes (STARHEROES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STARHEROES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STARHEROES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARHEROES, изучите текущую цену STARHEROES!

Как купить STARHEROES

Заинтересованы в добавлении StarHeroes (STARHEROES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STARHEROES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены StarHeroes (STARHEROES)

Анализ истории цены STARHEROES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены STARHEROES

Хотите узнать, куда может двигаться STARHEROES? Наша страница прогноза цены STARHEROES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

