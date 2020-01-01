Токеномика Serum (SRM)

Токеномика Serum (SRM)

Откройте для себя ключевую информацию о Serum (SRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Serum (SRM)

"Serum — это децентрализованная биржа и экосистема, которая обеспечивает высокую скорость и низкие транзакционные издержки для децентрализованных финансов. Он не требует разрешений и построен на блокчейне Solana. Serum был создан для устранения уязвимостей в текущем пространстве DeFi, существующих из-за неполной децентрализации. Утверждается, что он полностью децентрализован и работает на некастодиальной бирже с поддержкой межсетевой торговли и отсутствием требований KYC."

Официальный сайт:
https://portal.projectserum.com/
Whitepaper:
https://docs.projectserum.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt

Токеномика и анализ цен Serum (SRM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Serum (SRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 263,24M
$ 263,24M$ 263,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 13,6943
$ 13,6943$ 13,6943
Исторический минимум:
$ 0,009118969882607658
$ 0,009118969882607658$ 0,009118969882607658
Текущая цена:
$ 0,01159
$ 0,01159$ 0,01159

Токеномика Serum (SRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Serum (SRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SRM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SRM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRM, изучите текущую цену SRM!

Как купить SRM

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История цены Serum (SRM)

Анализ истории цены SRM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SRM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.