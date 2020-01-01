Токеномика Serum (SRM) Откройте для себя ключевую информацию о Serum (SRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Serum (SRM) "Serum — это децентрализованная биржа и экосистема, которая обеспечивает высокую скорость и низкие транзакционные издержки для децентрализованных финансов. Он не требует разрешений и построен на блокчейне Solana. Serum был создан для устранения уязвимостей в текущем пространстве DeFi, существующих из-за неполной децентрализации. Утверждается, что он полностью децентрализован и работает на некастодиальной бирже с поддержкой межсетевой торговли и отсутствием требований KYC." Официальный сайт: https://portal.projectserum.com/ Whitepaper: https://docs.projectserum.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Купить SRM сейчас!

Токеномика и анализ цен Serum (SRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Serum (SRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 263,24M $ 263,24M $ 263,24M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 13,6943 $ 13,6943 $ 13,6943 Исторический минимум: $ 0,009118969882607658 $ 0,009118969882607658 $ 0,009118969882607658 Текущая цена: $ 0,01159 $ 0,01159 $ 0,01159 Узнайте больше о цене Serum (SRM)

Токеномика Serum (SRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Serum (SRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRM, изучите текущую цену SRM!

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