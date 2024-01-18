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Как купить Serum (SRM): Руководство

Как купить Serum (SRM): Руководство

Обновление: 2024-01-18 18:50:42

Ищете, как купить криптовалюту? Не знаете, как это сделать? Без проблем! MEXC предлагает большое разнообразие методов. Вы можете легко купить Serum (SRM) с самой низкой комиссией и самым высоким уровнем безопасности везде, где доступен MEXC. Узнайте, как купить Serum (SRM) с помощью биржи MEXC и приложения MEXC прямо сейчас.

1

Создайте бесплатный аккаунт на криптобирже MEXC через сайт или приложение, чтобы купить Serum.

Ваша учетная запись MEXC — это самый простой способ купить криптовалюту. Но прежде чем вы сможете купить Serum (SRM), вам необходимо открыть аккаунт и пройти KYC (проверку личности).

2

Выберите способ покупки токенов Serum (SRM).

Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе.

Для более плавных транзакций вы можете сначала рассмотреть возможность покупки стейблкоина, такого как USDT, а затем использовать эту монету для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на <a>спотовом рынке</a>.

Для более плавных транзакций вы можете сначала рассмотреть возможность покупки стейблкоина, такого как USDT, а затем использовать эту монету для покупки Serum (SRM) на спотовом рынке.

А.Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты

Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести Serum (SRM). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard.

B.P2P/Внебиржевая торговля

Покупайте Serum (SRM) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC.

С.Международный банковский перевод

Мгновенно пополните счет USDT через SEPA без комиссии и купите Serum на споте.

D.Сторонний платеж

MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке Serum.

3

Храните или используйте свои Serum (SRM) на MEXC.

Теперь, когда вы купили криптовалюту, вы можете хранить ее в вашем кошельке на MEXC или отправить в другое место с помощью блокчейн-перевода. Вы также можете обменять ее на другую криптовалюту или стейкать их на MEXC для получения пассивного дохода (Сбережения, Kickstarter).

Для более плавных транзакций вы можете сначала рассмотреть возможность покупки стейблкоина, такого как USDT, а затем использовать эту монету для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на <a>спотовом рынке</a>.

Хотите следить за ценами криптовалют? Перейдите в раздел спотовый рынок и добавьте ваши избранные пары в закладки.

4

Торгуйте Serum (SRM) на MEXC.

Торговля такими криптовалютами, как Serum, на MEXC проста и интуитивно понятна. Миллионы пользователей доверяют нашей платформе. Вам нужно выполнить всего несколько шагов, чтобы совершить вашу первую сделку. Просто посмотрите наше полное видео руководство о том, как торговать SRM:

Информация о Serum (SRM)Информация о Serum (SRM)

$ -- USD

Текущая цена Биткоина сегодня составляет $0 по сегодняшнему курсу (Serum/USD), а рыночная капитализация составляет 0 USD. Объем торгов за 24 часа составляет 0.000 USD. Курс Биткоина к USD постоянно обновляется в режиме реального времени, отражая его последнюю динамику. За последние 24 часа курс Биткоина изменился на 0.00%. В настоящее время его оборотное предложение составляет 0.

Торговые данные

0
SRM доступен для торговли на MEXC
$0.000
SRM на сумму USD сейчас торгуется на MEXC

MEXC - идеальное место для торговли Serum (SRM)

ДОСТУПНО ВЕЗДЕ

ДОСТУПНО ВЕЗДЕ

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Мы занимаем первое место по количеству криптовалюты среди бирж первого уровня.

Различные способы торговли Serum на споте и фьючерсах

После регистрации на MEXC и успешной покупки своего первого токена USDT или SRM вы можете начать торговать Serum на споте или на фьючерсах, чтобы получить более высокую прибыль.

SRM/USDT
-- 0.00%
Спот
SRM/USDT
-- 0.00%
Фьючерсы

Узнайте, как купить фьючерсы SRM!

Торговля фьючерсами - это путь к продвинутому трейдингу. Узнайте, как покупать фьючерсы на MEXC, и станьте частью элиты фьючерсной торговли! Освойте торговлю фьючерсами, и вы сможете уверенно торговать с кредитным плечом 200X на выбранные токены, а также с комиссией мейкера 0,01% и комиссией тейкера 0,05%! Узнайте, как покупать фьючерсы на MEXC!

Как легко начать торговать деривативами?

Не знаете, как начать торговать деривативами? В MEXC Learn вы найдете пошаговые инструкции о том, как успешно совершать сделки с фьючерсами.

Информация

Покупайте криптовалюты, такие как SRM быстро и безопасно на MEXC. Вы можете приобрести криптовалюту, используя такие методы, как кредитная карта, глобальный банковский перевод (SWIFT), P2P-торговля и сторонний платеж (Simplex, Banxa, Mercuryo). Вы также можете торговать различными криптовалютами на разных рынках, включая спотовую торговлю и деривативы, такие как бессрочные свопы.

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