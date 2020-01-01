Токеномика Solana Name Service (SNS) Откройте для себя ключевую информацию о Solana Name Service (SNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solana Name Service (SNS) Solana Name Service (SNS) – это децентрализованный протокол именования на блокчейне Solana, разработанный для упрощения и улучшения взаимодействия пользователей в экосистеме Web3. Сопоставляя сложные адреса блокчейна с человекочитаемыми именами типа «yourname.sol», SNS призван сделать технологию блокчейна более доступной для широкой аудитории. Официальный сайт: https://www.sns.id/ Whitepaper: https://www.sns.id/files/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Купить SNS сейчас!

Токеномика и анализ цен Solana Name Service (SNS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Name Service (SNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,008 $ 0,008 $ 0,008 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002116 $ 0,002116 $ 0,002116 Узнайте больше о цене Solana Name Service (SNS)

Токеномика Solana Name Service (SNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana Name Service (SNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNS, изучите текущую цену SNS!

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