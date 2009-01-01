Токеномика First Reply (SIRIUS) Откройте для себя ключевую информацию о First Reply (SIRIUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First Reply (SIRIUS) Первый кот в криптовалюте с первого сообщения на форуме btc в 2009 году. Официальный сайт: https://siriusthecat.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Купить SIRIUS сейчас!

Токеномика и анализ цен First Reply (SIRIUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Reply (SIRIUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 332,20K $ 332,20K $ 332,20K Исторический максимум: $ 0,009 $ 0,009 $ 0,009 Исторический минимум: $ 0,000022011934852493 $ 0,000022011934852493 $ 0,000022011934852493 Текущая цена: $ 0,0003322 $ 0,0003322 $ 0,0003322 Узнайте больше о цене First Reply (SIRIUS)

Токеномика First Reply (SIRIUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First Reply (SIRIUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIRIUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIRIUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIRIUS, изучите текущую цену SIRIUS!

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