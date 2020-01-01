Токеномика Seedify.fund (SFUND) Откройте для себя ключевую информацию о Seedify.fund (SFUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seedify.fund (SFUND) Seedify - это ведущий инкубатор и старт-ап для Web3-проектов, ориентированный в первую очередь на инновационные технологии, включая Web3-игры, NFT и Метавселенную. Он предоставляет авторам и разработчикам возможности для финансирования, развития сообщества, маркетинга и создания мощной партнерской сети. Эта система поддержки призвана способствовать успешному представлению высококлассных проектов как сообществу Seedify, так и широкой аудитории. Официальный сайт: https://seedify.fund/ Whitepaper: https://docs.seedify.fund/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Купить SFUND сейчас!

Токеномика и анализ цен Seedify.fund (SFUND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seedify.fund (SFUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,98M $ 50,98M $ 50,98M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 70,19M $ 70,19M $ 70,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,63M $ 72,63M $ 72,63M Исторический максимум: $ 16,935 $ 16,935 $ 16,935 Исторический минимум: $ 0,28641308 $ 0,28641308 $ 0,28641308 Текущая цена: $ 0,7263 $ 0,7263 $ 0,7263 Узнайте больше о цене Seedify.fund (SFUND)

Токеномика Seedify.fund (SFUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seedify.fund (SFUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFUND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFUND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFUND, изучите текущую цену SFUND!

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