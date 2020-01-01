Токеномика Seedify.fund (SFUND)

Токеномика Seedify.fund (SFUND)

Откройте для себя ключевую информацию о Seedify.fund (SFUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Seedify.fund (SFUND)

Seedify - это ведущий инкубатор и старт-ап для Web3-проектов, ориентированный в первую очередь на инновационные технологии, включая Web3-игры, NFT и Метавселенную. Он предоставляет авторам и разработчикам возможности для финансирования, развития сообщества, маркетинга и создания мощной партнерской сети. Эта система поддержки призвана способствовать успешному представлению высококлассных проектов как сообществу Seedify, так и широкой аудитории.

Официальный сайт:
https://seedify.fund/
Whitepaper:
https://docs.seedify.fund/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Токеномика и анализ цен Seedify.fund (SFUND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seedify.fund (SFUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 50,98M
$ 50,98M$ 50,98M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 70,19M
$ 70,19M$ 70,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,63M
$ 72,63M$ 72,63M
Исторический максимум:
$ 16,935
$ 16,935$ 16,935
Исторический минимум:
$ 0,28641308
$ 0,28641308$ 0,28641308
Текущая цена:
$ 0,7263
$ 0,7263$ 0,7263

Токеномика Seedify.fund (SFUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Seedify.fund (SFUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFUND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFUND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFUND, изучите текущую цену SFUND!

Как купить SFUND

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История цены Seedify.fund (SFUND)

Анализ истории цены SFUND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.