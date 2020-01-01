Токеномика Singularity Finance (SFI) Откройте для себя ключевую информацию о Singularity Finance (SFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Singularity Finance (SFI) Singularity Finance является пионером в создании платформы AI-Finance (AiFi), EVM уровня 2, разработанной для токенизации и интеграции экономики искусственного интеллекта. В соответствии с концепцией SingularityNET, она объединяет ИИ, RWA и блокчейн для повышения производительности и эффективности приложений ончейн. Официальный сайт: https://singularityfinance.ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Купить SFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Singularity Finance (SFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Singularity Finance (SFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,47M $ 6,47M $ 6,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 155,50M $ 155,50M $ 155,50M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2615 $ 0,2615 $ 0,2615 Исторический минимум: $ 0,039696894349958066 $ 0,039696894349958066 $ 0,039696894349958066 Текущая цена: $ 0,0416 $ 0,0416 $ 0,0416 Узнайте больше о цене Singularity Finance (SFI)

Токеномика Singularity Finance (SFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Singularity Finance (SFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFI, изучите текущую цену SFI!

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