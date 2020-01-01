Токеномика Selo (SELO) Откройте для себя ключевую информацию о Selo (SELO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Selo (SELO) Selo — это управляемая искусственным интеллектом метавселенная зарабатывающая NFT в играх работающая на $SELO. Официальный сайт: https://www.mooonshot.ai/ Whitepaper: https://wp.seloplus.com/eng/ Обозреватель блоков: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Купить SELO сейчас!

Токеномика и анализ цен Selo (SELO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Selo (SELO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,17K $ 5,17K $ 5,17K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 59,78M $ 59,78M $ 59,78M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,85735 $ 0,85735 $ 0,85735 Исторический минимум: $ 0,000278432011971831 $ 0,000278432011971831 $ 0,000278432011971831 Текущая цена: $ 0,0000865 $ 0,0000865 $ 0,0000865 Узнайте больше о цене Selo (SELO)

Токеномика Selo (SELO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Selo (SELO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SELO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SELO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SELO, изучите текущую цену SELO!

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