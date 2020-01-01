Токеномика Smoking Chicken Fish (SCF) Откройте для себя ключевую информацию о Smoking Chicken Fish (SCF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Smoking Chicken Fish (SCF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smoking Chicken Fish (SCF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M Исторический максимум: $ 0,39999 $ 0,39999 $ 0,39999 Исторический минимум: $ 0,002600777060820652 $ 0,002600777060820652 $ 0,002600777060820652 Текущая цена: $ 0,007329 $ 0,007329 $ 0,007329 Узнайте больше о цене Smoking Chicken Fish (SCF)

Токеномика Smoking Chicken Fish (SCF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smoking Chicken Fish (SCF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCF, изучите текущую цену SCF!

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