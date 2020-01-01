Токеномика Scallop (SCA)

Токеномика Scallop (SCA)

Откройте для себя ключевую информацию о Scallop (SCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Scallop (SCA)

Scallop — это новаторский одноранговый денежный рынок следующего поколения для экосистемы Sui, а также первый протокол DeFi, получивший официальный грант от Sui Foundation. Делая упор на качество институционального уровня, улучшенную компонуемость и безопасность, мы стремимся создать динамичный денежный рынок, который предлагает кредитование под высокие проценты, заимствования с низкой комиссией, AMM и инструмент самоуправления цифровыми активами на единой платформе и предлагающий SDK для профессиональных трейдеров.

Официальный сайт:
https://scallop.io/
Whitepaper:
https://docs.scallop.io/
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA

Токеномика и анализ цен Scallop (SCA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scallop (SCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,96M
$ 9,96M$ 9,96M
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 113,06M
$ 113,06M$ 113,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,03M
$ 22,03M$ 22,03M
Исторический максимум:
$ 1,5473
$ 1,5473$ 1,5473
Исторический минимум:
$ 0,06093134134943106
$ 0,06093134134943106$ 0,06093134134943106
Текущая цена:
$ 0,0881
$ 0,0881$ 0,0881

Токеномика Scallop (SCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Scallop (SCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCA, изучите текущую цену SCA!

Как купить SCA

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История цены Scallop (SCA)

Анализ истории цены SCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.