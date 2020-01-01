Токеномика Scallop (SCA) Откройте для себя ключевую информацию о Scallop (SCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scallop (SCA) Scallop — это новаторский одноранговый денежный рынок следующего поколения для экосистемы Sui, а также первый протокол DeFi, получивший официальный грант от Sui Foundation. Делая упор на качество институционального уровня, улучшенную компонуемость и безопасность, мы стремимся создать динамичный денежный рынок, который предлагает кредитование под высокие проценты, заимствования с низкой комиссией, AMM и инструмент самоуправления цифровыми активами на единой платформе и предлагающий SDK для профессиональных трейдеров. Официальный сайт: https://scallop.io/ Whitepaper: https://docs.scallop.io/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Купить SCA сейчас!

Токеномика и анализ цен Scallop (SCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scallop (SCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,96M $ 9,96M $ 9,96M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 113,06M $ 113,06M $ 113,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,03M $ 22,03M $ 22,03M Исторический максимум: $ 1,5473 $ 1,5473 $ 1,5473 Исторический минимум: $ 0,06093134134943106 $ 0,06093134134943106 $ 0,06093134134943106 Текущая цена: $ 0,0881 $ 0,0881 $ 0,0881 Узнайте больше о цене Scallop (SCA)

Токеномика Scallop (SCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scallop (SCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCA, изучите текущую цену SCA!

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