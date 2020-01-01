Токеномика SatoshiVM (SAVM) Откройте для себя ключевую информацию о SatoshiVM (SAVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SatoshiVM (SAVM) SatoshiVM - это децентрализованное решение Bitcoin ZK Rollup Layer 2, совместимое с экосистемой Ethereum Virtual Machine (EVM) и использующее в качестве газа родной BTC. SatoshiVM соединяет экосистему EVM с Биткойном, позволяя экосистеме Биткойна выпускать активы и разрабатывать приложения. Официальный сайт: https://www.satoshivm.io/ Whitepaper: https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12 Купить SAVM сейчас!

Токеномика и анализ цен SatoshiVM (SAVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatoshiVM (SAVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,38M $ 3,38M $ 3,38M Исторический максимум: $ 27,9 $ 27,9 $ 27,9 Исторический минимум: $ 0,11278385710414529 $ 0,11278385710414529 $ 0,11278385710414529 Текущая цена: $ 0,1609 $ 0,1609 $ 0,1609 Узнайте больше о цене SatoshiVM (SAVM)

Токеномика SatoshiVM (SAVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SatoshiVM (SAVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAVM, изучите текущую цену SAVM!

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