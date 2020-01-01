Токеномика SAFE AnWang (SAFE4)

Токеномика SAFE AnWang (SAFE4)

Откройте для себя ключевую информацию о SAFE AnWang (SAFE4), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SAFE AnWang (SAFE4)

Сеть SAFE - это децентрализованная блокчейн-система безопасных платежей и вычислений конфиденциальности, ориентированная на защиту частной жизни. Основываясь на теории криптографии и вычислении конфиденциальности, руководствуясь технологическими инновациями и инновационными приложениями, SAFE 4.0 фокусируется на защите конфиденциальности, усиливает безопасные платежи, оптимизирует конфиденциальность активов, импортирует межцепочечные активы и стабильную валюту, создает торговое поле SAFESwap, расширяет коммерческие приложения и стремится построить глобальную экосистему защиты конфиденциальности.

Официальный сайт:
https://www.anwang.com
Whitepaper:
https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1

Токеномика и анализ цен SAFE AnWang (SAFE4)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAFE AnWang (SAFE4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9,21
$ 9,21$ 9,21
Исторический минимум:
$ 1,3419666693271253
$ 1,3419666693271253$ 1,3419666693271253
Текущая цена:
$ 6,975
$ 6,975$ 6,975

Токеномика SAFE AnWang (SAFE4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SAFE AnWang (SAFE4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAFE4, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAFE4.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFE4, изучите текущую цену SAFE4!

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История цены SAFE AnWang (SAFE4)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.