Токеномика SAFE AnWang (SAFE4) Откройте для себя ключевую информацию о SAFE AnWang (SAFE4), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAFE AnWang (SAFE4) Сеть SAFE - это децентрализованная блокчейн-система безопасных платежей и вычислений конфиденциальности, ориентированная на защиту частной жизни. Основываясь на теории криптографии и вычислении конфиденциальности, руководствуясь технологическими инновациями и инновационными приложениями, SAFE 4.0 фокусируется на защите конфиденциальности, усиливает безопасные платежи, оптимизирует конфиденциальность активов, импортирует межцепочечные активы и стабильную валюту, создает торговое поле SAFESwap, расширяет коммерческие приложения и стремится построить глобальную экосистему защиты конфиденциальности. Официальный сайт: https://www.anwang.com Whitepaper: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Купить SAFE4 сейчас!

Токеномика и анализ цен SAFE AnWang (SAFE4) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAFE AnWang (SAFE4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,21 $ 9,21 $ 9,21 Исторический минимум: $ 1,3419666693271253 $ 1,3419666693271253 $ 1,3419666693271253 Текущая цена: $ 6,975 $ 6,975 $ 6,975 Узнайте больше о цене SAFE AnWang (SAFE4)

Токеномика SAFE AnWang (SAFE4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAFE AnWang (SAFE4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAFE4, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAFE4. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFE4, изучите текущую цену SAFE4!

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