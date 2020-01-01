Токеномика Sabai Protocol (SABAI)

Токеномика Sabai Protocol (SABAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Sabai Protocol (SABAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sabai Protocol (SABAI)

Sabai Protocol – это решение для токенизации активов реального мира и виртуальных активов с набором собственных смартконтрактов, прошедших проверку Certik. Токен Sabai Protocol – это важный компонент экосистемы Sabai Protocol, созданный для плавного взаимодействия пользователей со всеми продуктами проекта. Токен интегрирован во все продукты экосистемы и решения B2B.

Официальный сайт:
https://sabaiprotocol.com
Whitepaper:
https://whitepaper.sabaiprotocol.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Токеномика и анализ цен Sabai Protocol (SABAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sabai Protocol (SABAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,31M
$ 7,31M$ 7,31M
Общее предложение:
$ 2,65B
$ 2,65B$ 2,65B
Оборотное предложение:
$ 526,46M
$ 526,46M$ 526,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 36,78M
$ 36,78M$ 36,78M
Исторический максимум:
$ 0,07285
$ 0,07285$ 0,07285
Исторический минимум:
$ 0,001581266009086181
$ 0,001581266009086181$ 0,001581266009086181
Текущая цена:
$ 0,01388
$ 0,01388$ 0,01388

Токеномика Sabai Protocol (SABAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sabai Protocol (SABAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SABAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SABAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SABAI, изучите текущую цену SABAI!

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История цены Sabai Protocol (SABAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.