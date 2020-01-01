Токеномика Sabai Protocol (SABAI) Откройте для себя ключевую информацию о Sabai Protocol (SABAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sabai Protocol (SABAI) Sabai Protocol – это решение для токенизации активов реального мира и виртуальных активов с набором собственных смартконтрактов, прошедших проверку Certik. Токен Sabai Protocol – это важный компонент экосистемы Sabai Protocol, созданный для плавного взаимодействия пользователей со всеми продуктами проекта. Токен интегрирован во все продукты экосистемы и решения B2B. Официальный сайт: https://sabaiprotocol.com Whitepaper: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Купить SABAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sabai Protocol (SABAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sabai Protocol (SABAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,31M $ 7,31M $ 7,31M Общее предложение: $ 2,65B $ 2,65B $ 2,65B Оборотное предложение: $ 526,46M $ 526,46M $ 526,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,78M $ 36,78M $ 36,78M Исторический максимум: $ 0,07285 $ 0,07285 $ 0,07285 Исторический минимум: $ 0,001581266009086181 $ 0,001581266009086181 $ 0,001581266009086181 Текущая цена: $ 0,01388 $ 0,01388 $ 0,01388 Узнайте больше о цене Sabai Protocol (SABAI)

Токеномика Sabai Protocol (SABAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sabai Protocol (SABAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SABAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SABAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SABAI, изучите текущую цену SABAI!

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